В крае проведена большая работа по улучшению социальной сферы

- Какие значимые решения в депутатской работе в этом полугодии выделите?

- Мы довольно плотно отработали этот период. За последние

месяцы провели заседания сессий, комитеты работали в районах края.

Такой формат означает, что представители территорий, власти, бизнеса и соцсообщества заинтересованы в решении того или иного вопроса, участвуют в формировании решений краевого парламента.

- Какие еще региональные законы Вы бы отметили особо?

- Значительная часть работы была посвящена образованию, здравоохранению, соцполитике. Изменен порядок расходования средств регионального маткапитала. Теперь направить финансы можно на образование ребенка.

Также мы сделали более доступным получение жилищного сертификата для детей-сирот.

В крае создана объемная программа поддержки членов семей участников СВО. Ребята, находящиеся на передовой, должны чувствовать, что их семьи и они получат все необходимые меры поддержки.

Важное решение касалось повышения зарплат работникам бюджетной сферы.

- Расскажите, какие планы у парламента на предстоящий период?

- Летние месяцы - время, когда депутаты работают в округах. У нас продолжается работа в комитетах по ряду законопроектов, которые мы хотели бы вынести на первое заседание осенью этого года. Например, мы ведем работу с правительством края по законопроекту о земельном сертификате для многодетных семей, видим целесообразность расширения категории людей.