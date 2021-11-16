За последние сутки у 23 норильчан подтвердился диагноз «коронавирус»

На 14 часов 16 ноября во всём регионе зарегистрировано 142 743 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 717. Из них в Норильске - 23.

Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 53 687 контактных граждан, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 123 человека. 3 451 человек сняты с наблюдения.