МАУ ИЦ «Норильские новости»

За последние сутки у 23 норильчан подтвердился диагноз «коронавирус»

За последние сутки у 23 норильчан подтвердился диагноз «коронавирус»

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За последние сутки у 23 норильчан подтвердился диагноз «коронавирус»

За последние сутки у 23 норильчан подтвердился диагноз «коронавирус»

На 14 часов 16 ноября во всём регионе зарегистрировано 142 743 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 717. Из них в Норильске - 23.

Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 53 687 контактных граждан, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 123 человека. 3 451 человек сняты с наблюдения.

Фото из открытых источников
16 ноября в 17:27 420
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