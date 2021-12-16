За последние сутки у 34 норильчан диагностировали коронавирус

Всего в крае по данным на 14.00 16 декабря выявлены 164 239 заболевших COVID-19, в том числе 726 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением на дому находятся 52 264 контактных лица, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3 918 человек. 4 109 жителей региона сняты с наблюдения за последние 24 часа, отмечает краевое управление Роспотребнадзора.