За продажу детям баллончиков со сжиженным газом будут штрафовать

Накануне краевые депутаты приняли в первом чтении два законопроекта: «Об установлении ограничений на территории Красноярского края продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ» и «О внесении изменений в Закон края «Об административных правонарушениях».

К товарам, содержащим сжиженный углеводородный газ, относятся: зажигалки с контейнером, в котором находится газ; баллоны для туристических плит; заправочные баллоны для зажигалок. На продавцов, отпустивших подобный товар несовершеннолетним, будет наложен административный штраф в размере от трёх тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов отметил, что законопроект важный и нужный, он касается жизни и здоровья подрастающего поколения. Кстати, в ряде других регионов страны подобные ограничения и штрафные санкции уже введены.