За продажу поддельных документов норильчанка предстанет пред судом

После того как женщина откликнулась на объявление, с ней связался неизвестный и рассказал, что ей предстоит делать. Она с условиями согласилась. Женщина по электронной почте получала документы, распечатывала их в цветном виде и передавала «заказчикам». Стоимость одного документа колебалась от 4,5 до 6 тысяч рублей. С каждого заказа себе она оставляла 1,2 тысячи рублей, остальные переводила своему «работодателю», в отношении которого возбуждено отдельное производство.

Заказчики были уверены в подлинности документов. В октябре 2021 года женщину с поличным задержали оперативники при попытке передачи поддельного документа очередному клиенту. До этого ей удалось обмануть пятерых норильчан. От потерпевших заявлены гражданские иски на общую сумму — 25,5 тысячи рублей.

Следователями Норильского ОМВД в отношении ранее не судимой норильчанки было возбуждено уголовное дело по шести эпизодам преступной деятельности по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Расследование завершено. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, который и определит меру ответственности для злоумышленницы. В её отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.