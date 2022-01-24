За прошедшие две недели в Красноярье зафиксировали девять случаев заболевания штаммом «омикрон»

Из девяти случаев заражения «омикроном» четыре были зарегистрированы у иностранцев, и ещё пять — у туристов, приехавших из США, Италии и Доминиканы. У шести заразившихся болезнь протекает в лёгкой форме, у остальных — бессимптомно.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в полном объёме. Все заболевшие были изолированы, контактные лица установлены. Напомню, что меры профилактики, которые мы привыкли соблюдать за время пандемии, действуют и против «омикрона». Поэтому их необходимо соблюдать. Особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Подчеркну, что в этот непростой период нужно быть очень внимательными к своему самочувствию. Необходимо ежедневно оценивать состояние своего здоровья, и если ощущаете даже лёгкое недомогание, то лучше остаться дома, не подвергая риску окружающих, и обратиться к врачу», — сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.