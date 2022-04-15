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За прошедший квартал более 6200 жителей Красноярского края получили выплаты по больничному листу по почте

За прошедший квартал более 6200 жителей Красноярского края получили выплаты по больничному листу по почте

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За прошедший квартал более 6200 жителей Красноярского края получили выплаты по больничному листу по почте

В прошлом году данной услугой в почтовых отделениях региона воспользовались 24 тысячи клиентов. Это на 11 тысяч больше, чем в 2020 году. Чаще всего выплаты по почте получают сельские жители.

За прошедший квартал более 6200 жителей Красноярского края получили выплаты по больничному листу по почте

Для оформления выплаты «больничных» по почте нужно подать работодателю заявление с листком нетрудоспособности, выбрать способ получения – почтовый перевод - и указать свой почтовый адрес. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При поступлении денежных средств в отделение почтальон доставит получателю извещение.

Получить перевод в почтовом отделении можно лично по паспорту или через законного представителя, на которого оформлена доверенность. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается. Уточнить график работы почтового отделения можно на сайте, а также в мобильном приложении Почты России.

К прямым выплатам Фонда социального страхования, которые можно получить по почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Эти выплаты гарантируют получение пособия независимо от финансового положения работодателя.

Фото из открытых источников
15 апреля в 11:22 590
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