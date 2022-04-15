За прошедший квартал более 6200 жителей Красноярского края получили выплаты по больничному листу по почте

Для оформления выплаты «больничных» по почте нужно подать работодателю заявление с листком нетрудоспособности, выбрать способ получения – почтовый перевод - и указать свой почтовый адрес. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При поступлении денежных средств в отделение почтальон доставит получателю извещение.

Получить перевод в почтовом отделении можно лично по паспорту или через законного представителя, на которого оформлена доверенность. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается. Уточнить график работы почтового отделения можно на сайте, а также в мобильном приложении Почты России.

К прямым выплатам Фонда социального страхования, которые можно получить по почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Эти выплаты гарантируют получение пособия независимо от финансового положения работодателя.