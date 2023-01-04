За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели около 19 тысяч жителей Красноярья

Как сообщает главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, это не повод говорить о том, что заболеваемость в регионе пошла на спад. Он связывает такую тенденцию с тем, что накануне праздников и в сами праздники жители стали меньше обращаться за медицинской помощью и переносят болезнь «на ногах», занимаясь самолечением.

«Такой подход несёт риски осложнений, в том числе в виде пневмоний, из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Поэтому для сохранения своего здоровья, особенно при ухудшении состояния, не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обращаться к врачу», - обратился Дмитрий Горяев к жителям региона.

Напомним, что 5 и 8 января поликлиники будут работать по следующему графику:

– с 08.00 до 14.00 обеспечивается амбулаторный приём врачом-педиатром участковым (детская сеть);

– с 08.00 до 16.00 будет работать взрослая амбулаторно-поликлиническая сеть. В эти дни можно попасть на приём врача-терапевта участкового, хирурга, будут работать женские консультации (акушеры-гинекологи).

В выходные дни — 4 и 6 января - учреждения взрослой сети будут принимать только вызовы, поступившие с подстанций скорой медицинской помощи и от граждан с симптомами острой респираторной инфекции, гриппа, COVID-19, по следующему графику: с 08.00 до 14.00. Выездные бригады для пациентов старше 18 лет будут работать до 16.00.