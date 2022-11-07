МАУ ИЦ «Норильские новости»

За прошедшую неделю в Красноярском крае на уловки мошенников попались 243 человека

За прошедшую неделю в Красноярском крае на уловки мошенников попались 243 человека

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За прошедшую неделю в Красноярском крае на уловки мошенников попались 243 человека

Причинённый ущерб составил более 53 млн рублей.

За прошедшую неделю в Красноярском крае на уловки мошенников попались 243 человека

По данным краевой прокуратуры, норильчанин потерял более четырёх млн рублей. Мошенники действовало по классической схеме. Мужчине позвонили якобы сотрудники Сбербанка и сообщили, что кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы обезопасить себя, злоумышленникам необходимо было получить кредит в банке, используя уже оформленную заявку мошенников, а затем провести процедуру аннулирования кредита в целях защиты от мошенников.

Придя в отделение банка, где оформлен кредит, мужчине были выданы денежные средства. Затем он перевёл деньги на банковский счет по номеру карты через банкомат «Тинькофф», используя на телефоне функцию NFS для погашения кредита.

Таким образом, потерпевший перевёл злоумышленникам 4 542 937 рублей.

Фото из открытых источников
7 ноября в 10:30 360
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