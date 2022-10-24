За прошедшую неделю в Красноярском крае жертвами мошенников стали 142 человека

По данным краевой прокуратуры, общий ущерб составил более 1,1 млрд рублей, более 34 млн рублей из которых только за прошедшую неделю.

Так, в ведомстве рассказали, что норильчанину в мессенджере WhatsApp пришло сообщение об одобрении заявки на потребительский кредит. В нём были указаны счета и ФИО получателя не имеющих отношения к потерпевшему. Следующее сообщение направлено в виде документа с текстом: «Вы стали жертвой мошеннических действий, для обеспечения безопасности необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счёта». Позже ему поступил звонок, злоумышленник разъяснил, что представители банка Тинькофф выступят в качестве страховых агентов для защиты его сбережений от дальнейших мошеннических действий. Также злоумышленник добавил, что потерпевшему необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность денежных средств. Тогда северянин перевёл на несколько лицевых счетов мошенников денежные средства в размере 6 913 000 рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура Красноярского края призывает граждан быть внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников.