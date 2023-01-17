За прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 599 человек

«Такой рост по сравнению с праздничными днями связан с «отложенной» обращаемостью жителей в медицинские организации. Эпидемический порог в крае превышен на 52,8%», - отметил Дмитрий Горяев.

Как и прежде на территории Красноярского края продолжают циркулировать вирусы гриппозной и не гриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладающим является вирус A (H1N1) или проще говоря свиной грипп.

Также глава ведомства добавил, что в настоящий момент в семи школах закрыты на карантин, из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ, 11 классов. В детских садах закрытых групп нет.