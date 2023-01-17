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За прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 599 человек

За прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 599 человек

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За прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 599 человек

Как сообщает глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, заболеваемость выросла на 43,2%, чем на предыдущей неделе.

За прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 18 599 человек

«Такой рост по сравнению с праздничными днями связан с «отложенной» обращаемостью жителей в медицинские организации. Эпидемический порог в крае превышен на 52,8%», - отметил Дмитрий Горяев.

Как и прежде на территории Красноярского края продолжают циркулировать вирусы гриппозной и не гриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладающим является вирус A (H1N1) или проще говоря свиной грипп.

Также глава ведомства добавил, что в настоящий момент в семи школах закрыты на карантин, из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ, 11 классов. В детских садах закрытых групп нет.

Фото Ирина Яринская
17 января в 09:44 400
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