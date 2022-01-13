За прошлый год 210 норильчан заключили социальные контракты

Как рассказал Сергей Городилов, руководитель территориального отдела управления социальной защиты населения Красноярского края по городу Норильску, эта мера реализуется с 1 января 2021-го:

- Цель предоставления такой формы господдержки - стимулирование граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, к выходу из неё. В течение года нашим отделением было принято 312 заявлений, пик обращений пришёлся на осень. На 210 из них получены положительные решения на общую сумму более 24 млн рублей. Уже заключены 134 социальных контракта на сумму около 16 млн рублей. В том числе: на ведение предпринимательской деятельности – 16, на поиск работы – 42, 76 - на иные мероприятия. Ещё 80 контрактов планируется заключить в течение января – на них люди подавали заявления в декабре. Напомним, данная форма поддержки доступна для малообеспеченных людей или семей, чей среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума. Социальный контракт подразумевает помощь в трёх направлениях. Первое - в поиске работы. Это не означает, что за соискателя ищут работу специалисты управления соцзащиты. Суть иная: неработающим гражданам, стоящим на учёте в Центре занятости населения, положено пособие в размере 21 515 рублей (в 2021 году было 19 346 рублей),, и оно выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ещё три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства.

При этом важно, чтобы люди не увольнялись, отработав пару недель. В таком случае перечисления прекращаются. Повторно претендовать на соцконтракт можно только через год после закрытия первого, и такое право есть лишь у одного члена семьи, отмечают в управлении соцзащиты.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В приоритетном порядке помощь оказывается семейным людям с детьми. Кроме того, можно получить дополнительные средства на обучение – правда, лишь в случае, если Центр занятости не может обеспечить профобучение. Тогда соискатель может получить выплату на курс обучения, но не более 30 000 рублей, а также 9673 рубля ежемесячно - на время учёбы, но не более трёх месяцев.

Второе направление социального контракта - поддержка индивидуальной трудовой деятельности ИП или самозанятых граждан. Тогда выплата единовременная, в размере до 250 тысяч рублей, она может быть направлена на оплату аренды помещения, закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

Третье направление социального контракта - господдержка на иные мероприятия для удовлетворения текущих потребностей. То есть людям помогут в приобретении товаров первой необходимости - одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьно-письменных принадлежностей для семьи, а также в лечении, профилактическом медосмотре. Соискателям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума. Выплачиваться она будет не больше полугода. По этому основанию норильчане чаще всего заключают соцконтракты. Мера оказалась востребована среди родителей детей-инвалидов, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, особенно матерей-одиночек.

Надо отметить, что, заключая соцконтракт, соискатели берут на себя обязательство предоставлять письменные отчёты о расходах.

- Отчёт делается ежемесячно в течение всего срока действия контракта. В нём необходимо указать, на какие семейные нужды потрачены деньги, например, на приобретение вещей. При этом получатели второго и третьего направлений контракта должны также предоставлять чеки, подтверждающие траты, а в случае с трудоустройством - подтверждение, что по-прежнему состоят на учёте в ЦЗН, заняты поисками работы или работают. Конечно, не всех это устраивает. Кроме того, от такого вида госпомощи «отсекаются» малообеспеченные граждане, чьи счета арестованы, потому что деньги перечисляются на счёт, и они их просто не смогут получить, - поясняет Сергей Городилов.

Срок принятия решения по заявлению от соискателя на выплату по соцконтракту - в течение 10 дней с момента получения заявки, если не потребуется дополнительная проверка документов. В последнем случае срок возрастает до 30 дней.

- Мы ждём всех, кто ещё планирует заключать социальные контракты. Приходите на консультацию, записывайтесь на приём к нашим специалистам, - заключил Сергей Городилов.