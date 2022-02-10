За прошлый год в городскую администрацию поступило 3348 обращений от норильчан

Обращения касались различных сфер жизнедеятельности города: по вопросам ЖКХ - 28,4% заявлений, городского хозяйства - 14,6%, жилья - 12,6%, работы транспорта - 6,5%, охраны окружающей среды - 2,3%, сферы градостроительства - 2,7%. Тема торговли и услуг волновала 2,5% обратившихся, вопросы предпринимательства - 0,2%, социальной политики - 4,8%, труда и занятости - 2,1%, образования, культуры и спорта - 4,6%, здравоохранения - 4,7%, миграционной политики - 1,2%, законности и правопорядка - 2,6%. Прочие темы составили 10,1% от общего количества заявлений.

Большая часть обращений - 2292 - поступила через сайт городской администрации. Напомним, что отправить запрос можно, нажав на вкладку «Вопрос главе города».

Кроме того, у горожан была возможность принять участие в общественных слушаниях, например, в обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Итогом этой работы стала публикация 85 протоколов и 133 заключений в газете «Заполярная Правда» (приложение «Важные бумаги»).

За прошлый город в городе было проведено 15 опросов, в них приняли участие около 15 тысяч норильчан. Результаты были изучены профильными структурами администрации и учтены при планировании текущей и дальнейшей деятельности. Основные темы опросов: удовлетворённость норильчан деятельностью властей города и качеством муниципальных услуг; качество потребительских услуг в различных сферах коммерческого предпринимательства; развитие и повышение качества туристических услуг на территории; предложения по развитию Норильска.

Мнения жителей также учитывалось при формировании различных документов и стратегий. Так, в апреле 2021 года на площадке Заполярного государственного университета прошла стратегическая сессия «Норильск-2035. Трансформация», целью которой была организация открытого диалога администрации города с жителями для совместной выработки предложений по различным направлениям. В стратегической сессии приняли участие порядка 300 человек, также было организовано онлайн-подключение для всех желающих.

Это событие помогло собрать более 200 предложений по социально-экономическому развитию города.

В декабре 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации был утверждён Комплексный план социально-экономического развития Норильска, который глава города Дмитрий Карасев назвал «народным документом». В соответствии с ним до 2035 года на развитие города будет направлено 120 млрд рублей. Документ подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. При этом реализация плана названа приоритетной задачей общегосударственного значения. Подписание данного документа можно смело назвать достижением всех норильчан.