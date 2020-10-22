За работу во время пандемии соцработникам направили дополнительные выплаты

Стимулирующие выплаты положены сотрудникам, которые в период пандемии работали по сменному графику, предполагающему проживание в организации во время смены. На реализацию выплат из федерального бюджета дополнительно выделено 2,8 миллиарда рублей, а также продлён срок выплат до 15 ноября.

Таким образом, врачам выделено около пяти тысяч выплат, работникам медицинского персонала – 77 тысяч выплат, социальным и педагогическим работникам – около 73 тысяч выплат, работникам младшего медперсонала – 155 тысяч выплат и техническим работникам – 131 тысяча выплат.

Напомним, что всего на стимулирующие выплаты государством выделено 17,8 миллиарда рублей.