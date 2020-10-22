За работу во время пандемии соцработникам направили дополнительные выплаты
За работу во время пандемии соцработникам направили дополнительные выплаты
Всего произведено 443 тысячи выплат на общую сумму 12,6 миллиарда рублей.
Стимулирующие выплаты положены сотрудникам, которые в период пандемии работали по сменному графику, предполагающему проживание в организации во время смены. На реализацию выплат из федерального бюджета дополнительно выделено 2,8 миллиарда рублей, а также продлён срок выплат до 15 ноября.
Таким образом, врачам выделено около пяти тысяч выплат, работникам медицинского персонала – 77 тысяч выплат, социальным и педагогическим работникам – около 73 тысяч выплат, работникам младшего медперсонала – 155 тысяч выплат и техническим работникам – 131 тысяча выплат.
Напомним, что всего на стимулирующие выплаты государством выделено 17,8 миллиарда рублей.