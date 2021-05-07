За распространение ложных данных о ветеранах предусмотрена административная и уголовная ответственность

Так, Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 58-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен частью 4.1 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации».

Юридические лица несут ответственность за распространение информации, которая отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором. Также наказуемо распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе посредством СМИ или в интернете.

За данный вид нарушений юрлицам грозит штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Также дополнения к статье запрещают публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 59-ФЗ внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за реабилитацию нацизма.

Часть 1 статьи 354.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, дополнена указанием на распространение фейковых сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. За её нарушение гражданам грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Также в дополнении указано, что распространение ложных данных посредством СМИ и в сети интернет влечёт за собой более строгое наказание.

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 05.04.2021 и вступил в силу 16.04.2021.