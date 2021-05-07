За распространение ложных данных о ветеранах предусмотрена административная и уголовная ответственность
За распространение ложных данных о ветеранах предусмотрена административная и уголовная ответственность
Напомним, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ внесены соответствующие изменения.
Так, Федеральным законом от 5 апреля
Юридические лица несут ответственность за распространение информации, которая отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором. Также наказуемо распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе посредством СМИ или в интернете.
За данный вид нарушений юрлицам грозит штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Также дополнения к статье запрещают публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, Федеральным законом от 5 апреля
Часть 1 статьи 354.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, дополнена указанием на распространение фейковых сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. За её нарушение гражданам грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
Также в дополнении указано, что распространение ложных данных посредством СМИ и в сети интернет влечёт за собой более строгое наказание.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 05.04.2021 и вступил в силу 16.04.2021.