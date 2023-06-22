За рождение двойняшек и тройняшек единовременная выплата будет начисляться автоматически

Сразу три социальных закона приняли на сессии Законодательного Собрания.

В двух чтениях депутаты одобрили закон о том, что участники СВО и члены их семей смогут бесплатно получать соцуслуги, включая социально-оздоровительные услуги в стационаре. Это срочный документ, внесенный по распоряжению руководителя региона Михаила Котюкова.

Также в двух чтениях краевой парламент поддержал законопроект о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. С этой инициативой также выступил руководитель края. Теперь семьи смогут направлять маткапитал на возмещение платных образовательных услуг.

Еще одна законодательная инициатива от Михаила Котюкова, поддержанная в двух чтениях, - автоматическое назначение и зачисление средств по единовременной выплате при рождении двойняшек, тройняшек и т.д. То есть родителям не придется никуда обращаться для ее оформления.

"Это новый инструмент, когда люди по умолчанию получают соответствующие выплаты, и это серьезный шаг в сфере соцполитики", - отметил спикер Заксобрания Алексей Додатко.

"Это по-настоящему исторический момент для соцполитики в крае. Впервые принят закон, по которому получателям больше не нужно обращаться с документами в органы соцзащиты, которые возьмут всю работу на себя", - подчеркнул председатель профильного комитета Илья Зайцев.