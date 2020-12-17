За три рейда сотрудники полиции составили восемь протоколов

Уже по сложившейся традиции рейды проходили на автовокзале Центрального района. За три дня сотрудники полиции составили восемь протоколов в отношении физических лиц.

Таким образом, в субботу и воскресенье, 12 и 13 декабря, было составлено шесть протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, во вторник, 15 декабря, — ещё два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Сотрудники Роспотребнадзора временно приостановили составление протоколов. После того как суд вынесет решение по ранее составленным материалам сотрудники возобновят свою деятельность.

Напомним, что при проверке службы обращают внимание на наличие масок и перчаток у водителя и кондуктора, а также у пассажиров. Кроме того, важно наличие санитайзера в салоне автобуса.