За трудоустройство молодёжи предприятия края могут получить субсидию
За трудоустройство молодёжи предприятия края могут получить субсидию
Полученные средства можно будет направить на зарплату молодому сотруднику, организацию его рабочего места, компенсацию затрат на наставничество и другие нужды.
Субсидию выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования. Важное условие, чтобы сотрудники были младше 30 лет. Всего за трудоустройство каждого гражданина работодатель получает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы. Выплаты предоставляются через один, три и шесть месяцев после приёма на работу нового сотрудника.
Подать заявление на участие в программе субсидированного найма можно на портале «Работа в России».
В 2022 году в рамках программы трудоустроено около 900 граждан, из которых порядка половины – молодежь без профессионального образования. В этом году заявление на участие уже подали четыре работодателя. Они трудоустроили пятерых молодых жителей края на вакансии: резчик по металлу, медицинский лабораторный техник, закройщик, повар и бариста.