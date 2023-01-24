За трудоустройство молодёжи предприятия края могут получить субсидию

Субсидию выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования. Важное условие, чтобы сотрудники были младше 30 лет. Всего за трудоустройство каждого гражданина работодатель получает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы. Выплаты предоставляются через один, три и шесть месяцев после приёма на работу нового сотрудника.

Подать заявление на участие в программе субсидированного найма можно на портале «Работа в России».

В 2022 году в рамках программы трудоустроено около 900 граждан, из которых порядка половины – молодежь без профессионального образования. В этом году заявление на участие уже подали четыре работодателя. Они трудоустроили пятерых молодых жителей края на вакансии: резчик по металлу, медицинский лабораторный техник, закройщик, повар и бариста.