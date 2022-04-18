За трудоустройство молодёжи работодатели Красноярья получат субсидии

Речь идёт о соискателях в возрасте до 30 лет, которым сложно найти работу без помощи государства: граждане без среднего профессионального или высшего образования, с маленькими детьми, инвалиды, сироты, длительно не работающие выпускники, граждане, освобождённые из исправительных учреждений, молодые люди, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Работодателю необходимо подать заявку о приёме на работу молодёжи на единой цифровой платформе «Работа России». Субсидия за трудоустройство одного человека составляет три МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и страховые взносы. Средства выплачивает Фонд социального страхования. Выплату можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды.

Подобрать кандидатов на трудоустройство поможет краевая служба занятости. Подробную информацию можно получить на интерактивном портале.