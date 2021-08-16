За уклонение от административного надзора житель Дудинки отправится в колонию

Как сообщают в Таймырском ОМВД, в 2019 году 28-летний молодой человек освободился из мест лишения свободы. Тогда за ним был установлен административный надзор сроком на восемь лет, и наложены административные ограничения, обязывающие его раз в месяц являться в ОВД по месту жительства. Кроме того, с 00.00 до 06.00 ему было запрещено покидать место жительства.

Однако в течение года мужчина пренебрегал предписанными ограничениями и неоднократно отсутствовал дома. Мало того, в этот период он совершал административные правонарушения. За это его привлекли к ответственности.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений». По этой статье ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до года.

По решению суда молодой человек признан виновным и приговорён к лишению свободы на пять месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.