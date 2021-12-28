За успешную работу с одарёнными детьми — премия

Педагоги дополнительного образования Юлия Ромашкина и Светлана Окунева растят таланты на Станции юных техников.

«Работа педагога с одарёнными детьми — это сложный и непрекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний, тонкой психологии и непрерывного движения в ногу со временем. В Красноярском крае по итогам прошлого учебного года более двух тысяч ребят стали победителями и призёрами олимпиад различного уровня. Высокие результаты наших школьников были бы невозможны без учителей, которые готовят детей к участию в предметных олимпиадах. Я искренне поздравляю педагогов с получением этой премии и выражаю благодарность за эту работу», — отметила министр образования края Светлана Маковская.

Награждение победителей пройдёт в торжественной обстановке в январе 2022 года.

В целом на выплату премий педагогам, успешно работающим с одарёнными детьми, в 2021 году из краевого бюджета было выделено более 5,5 млн рублей.