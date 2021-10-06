За выходные в Норильске произошло девять ДТП

Как сообщают госавтоинспекторы, в воскресенье водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Рудной в сторону ул. Первопроходцев, проигнорировал запрещающий знак светофора, из-за чего въехал в автомобиль Mitsubishi. После столкновения машину виновника аварии откинуло на стоявший неподалёку автомобиль Kia Rio.

В результате столкновения 17-летней пассажирке Mitsubishi понадобилась медицинская помощь. Девушка в момент аварии была не пристёгнута. Дорожные полицейские возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего).

Сотрудники Норильского ОГИБДД во время выходных провели профилактические мероприятия по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения и предотвращению ДТП. К ответственности привлечены четыре водителя, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Их ожидает лишение прав сроком до двух лет и штраф на общую сумму 120 тысяч рублей.

Всего за различные нарушения ПДД было оштрафовано более 100 участников дорожного движения. Шестеро из них не имели прав, пятеро были не пристёгнуты, ещё шестеро выехали на встречную полосу. Восемь пешеходов перешли дорогу с нарушением ПДД.