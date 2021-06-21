За выходные в Норильске произошло пять ДТП

Первая авария произошла 19 июня около 23.00 в районе дома № 1 на ул. Талнахской. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны ул. Пушкина в сторону ул. 50 лет Октября, не справился с управлением, и авто опрокинулось. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир, он был доставлен в районную больницу с полученными травмами. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. Владелец машины и предполагаемый водитель установлены, свою причастность к ДТП они пока отрицают.

В этот же день около полуночи в районе дачного посёлка 35-летний водитель мотоцикла ИМЗ наехал на земляной вал, и мотоцикл упал на проезжую часть. Водитель и его 44-летний пассажир были доставлены в городскую больницу. Госпитализация потребовалась только водителю.

По факту обоих ДТП полицейские проводят проверки для установления всех обстоятельств.