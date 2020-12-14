За выходные в Норильске зарегистрировано 49 новых случаев заражения COVID-19

В Норильске сохраняется высокий прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За субботу и воскресенье заболели 49 норильчан. Сегодня, 14 декабря, зафиксировано 17 новых случаев заболевания.

Всего в регионе за сутки заболело 334 человека. Антилидером по количеству заболевших остаётся Красноярск – 71 человек за сутки, на втором месте – Ачинск (27 человек) и на третьем Норильск.

В России же за текущие сутки заболело 27 328 человек. Антилидеры - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Умерло в России 250 пациентов и еще 18 562 человека были выписаны по выздоровлению.

Напомним номера, на которые необходимо звонить в случае заболевания:

- ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции -

8 (3919) 43-71-57;

- колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией - 8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22;

- единая дежурно-диспетчерская служба 112;

- горячая линия Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.