За вылов краснокнижных осетров мужчина получил штраф - более 2,7 млн рублей

По решению суда, мужчина заплатил штраф почти в три миллиона рублей и получил наказание в виде 340 часов обязательных работ.

Летом прошлого года браконьера поймали благодаря тому, что его родственники испугались ответственности. Они должны были отвезти на теплоходе в Дудинку коробки с рыбой, но судно встречали пограничники и полицейские. Забрать груз перевозчики побоялись, и команда судна передала его сотрудникам правоохранительных органов.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот краснокнижных рыб), решение о его наказании вынес Усть-Енисейский районный суд.