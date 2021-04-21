МАУ ИЦ «Норильские новости»

За вылов краснокнижных осетров мужчина получил штраф - более 2,7 млн рублей

За вылов краснокнижных осетров мужчина получил штраф - более 2,7 млн рублей

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За вылов краснокнижных осетров мужчина получил штраф - более 2,7 млн рублей

39-летий браконьер предстал перед судом за поимку 17 осетров, занесённых в Красную книгу России.

За вылов краснокнижных осетров мужчина получил штраф - более 2,7 млн рублей

По решению суда, мужчина заплатил штраф почти в три миллиона рублей и получил наказание в виде 340 часов обязательных работ.

Летом прошлого года браконьера поймали благодаря тому, что его родственники испугались ответственности. Они должны были отвезти на теплоходе в Дудинку коробки с рыбой, но судно встречали пограничники и полицейские. Забрать груз перевозчики побоялись, и команда судна передала его сотрудникам правоохранительных органов.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот краснокнижных рыб), решение о его наказании вынес Усть-Енисейский районный суд.

21 апреля в 15:39 570
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