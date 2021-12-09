Заболеваемость коронавирусом среди пожилых жителей края остаётся высокой

Такие данные приводит Дмитрий Горяев, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. По данным министерства здравоохранения края, при заболеваемости COVID-19 среди людей старшего возраста чаще регистрируются тяжёлые формы заболевания и летальные исходы. В 2020 году в крае из общего числа умерших от COVID-19 большинство составили люди старше 65 лет. Такая же тенденция сохраняется и в 2021 году (более 80%).

«Поэтому данная возрастная категория находится в группе риска. К сожалению, в нашем регионе привиты всего 48,5% людей в возрасте 60+. А ведь сейчас им важно как можно скорее привиться, так как вакцинация значительно снижает риск заболевания или тяжёлого течения, а тем более летального исхода», — добавил Горяев.