Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла за неделю на 20,1%

Об этом сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. ««Показатель заболеваемости среди совокупного населения нашего региона фиксировался на уровне эпидемического порога и составил 45,9 на 10 тысяч населения. Превышение пороговых значений в целом по краю зарегистрировано среди взрослых на 136,5%», - привёл данные главный санитарный врач региона.

Кроме того, на минувшей неделе у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

По словам Дмитрия Горяева, в связи с ростом заболеваемости ковидом сейчас рассматривается возможность ввести в крае обязательную вакцинацию и для студентов старше 18 лет. В своем Telegram-канале он отметил, что на сегодняшний день охват вакцинацией против коронавирусной инфекции среди совершеннолетних студентов нашего региона в целом составляет 54,6%.

«Обращу внимание, что это общий показатель, в некоторых высших учебных заведениях, к сожалению, цифры ещё ниже. В связи с подъёмом заболеваемости COVID-19, а также обращением правительства Красноярского края о включении обучающихся в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление № 43 от 23.07.2021», - прокомментировал это решение Дмитрий Горяев.

Напомним, согласно данному документу к числу категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, отнесены все, кто по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинация обязательна для государственных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в связи с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ и СOVID-19 жителям края по-прежнему необходимо строго соблюдать все меры профилактики: носить маски, ограничить свои контакты, избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и т. д.