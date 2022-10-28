Предпринимателей и самозанятых Красноярского края приглашают на бесплатную федеральную онлайн-программу

Пройти обучение смогут те, кто после 1 октября текущего года заключил соцконтракты для старта или развития своего дела. Кроме того, данный курс подойдёт начинающим предпринимателям, которые в 2022 или 2023 годах планируют участвовать в грантовых конкурсах, где можно получить до 300 тысяч рублей. Напомним, что обучение основам предпринимательской деятельности – одно из обязательных условий для претендента на финансовую поддержку.

Эксперты расскажут про различные операционные вопросы бизнеса, например, про ведение бухгалтерии и юридическое сопровождение, налогообложение, маркетинг и продажи, финансовое моделирование. По итогам обучения все слушатели получат электронные сертификаты.

Онлайн-курс пройдёт с 14 по 30 ноября. Зарегистрироваться на курс необходимо до 12 ноября по ссылке.

В начале осени данное обучение прошли уже 107 жителей Красноярского края, которые заключили соцконтракты и работают в бьюти-сфере, занимаются пошивом одежды или белья, строительством, ремонтом, питанием, оказывают маркетинговые, юридические и бухгалтерские услуги, ведут личное подсобное хозяйство.

Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова отметила, что обучение федеральных экспертов – один из действенных способов, чтобы обеспечить «выживаемость» бизнесов, которые открыли в регионе благодаря соцконтракту: «Практические полезные советы помогают начинающим предпринимателям избегать ошибок на старте своей предпринимательской деятельности. Кроме того, судя по отзывам предыдущего потока обучения, это ещё и полезные знакомства, и обмен опытом».