Зачем на Шпицберген? На Таймыр!

Сто идей

Консолидируя интересы всех сторон, занятых в развитии туризма на Таймыре, мастер-план должен стать основой для формирования долгосрочной программы развития туризма и изменения профильной нормативной базы.

Для глубокого изучения территории и лучшего понимания потребностей бизнеса и клиентов эксперты, работающие над мастер–планом, провели свыше ста индивидуальных интервью и групповых встреч.

Замдиректора по развитию туризма АРН Анастасия Король отметила, что возможности территории намного шире, чем принято считать.

– Таймыр — это не только Норильск, Дудинка и плато Путорана. Если создать соответствующие условия, туристы с большим удовольствием поедут в отдалённые посёлки или по следам великих северных экспедиций. Наша задача — найти инструменты развития, описать их и убедить людей — в первую очередь самих жителей Таймыра, что наша земля представляет интерес для гостей из самых разных стран, — подчеркнула руководитель туристического направления АРН.

Подтверждением того, что туризм на Таймыре может стать отраслью экономики, является возросшая популярность арктического туризма в Норвегии, Канаде, США, Исландии, Гренландии и других странах. Так, сегодня в мире насчитывается свыше десяти миллионов четырёхсот тысяч арктических туристов. При этом на российскую Арктику приходятся не более одного миллиона двухсот путешественников.

Одна из сложностей развития туризма в нашем регионе — труднодоступность. Каждый из видов транспорта, на котором можно сюда добраться, имеет сезонные ограничения, которые сегодня не позволяют сделать туризм круглогодичным. В регионах же, где арктический туризм развит, не один действующий аэропорт.

В рамках подготовки мастер–плана был проведён анализ существующих взлётно–посадочных полос — действующих и не функционирующих. Сегодня на Таймыре четыре аэропорта — в Норильске, Хатанге, на Диксоне и острове Средний. Ещё 10 взлётно–посадочных полос не работают. По оценкам экспертов, малая авиация, а особенно гидросамолеты, имеет большой потенциал в части развития туризма.

Глубокий смысл

Что выгодно отличает другие арктические территории от Таймыра? Сильный бренд. Кстати, брендбук туркластера «Арктический» занял первое место на III международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Брендинг территории». Бренд, созданный компанией «АСмысл» под кураторством АРН при содействии администраций Таймырского муниципального района и города Норильска, позволил объединить Таймыр как полуостров, включающий разные муниципалитеты и территории, и сделать их продвижение более эффективным.

Графическое воплощение бренда стало итогом большой аналитической работы, включавшей поездки по территориям кластера, общение с представителями разных сообществ, проведение стратегической сессии с жителями Таймыра. Основой для графики стали присущие Таймырскому полуострову характеристики: монументальность и монолитность, наследие конструктивистской эпохи, вечная мерзлота, индустриальное начало, сильные ветры, острые формы льдов и элементы этнических орнаментов. Всё это заключено в главный символ бренда — горизонтально расположенный и чуть вытянутый ромб, похожий на стрелку компаса. В зависимости от задач ромб может представать в двух– или трёхмерном пространстве, легко анимируется и приспосабливается под любые носители.

К снежным баранам

Правда, сегодня территория туристско–рекреационного кластера «Арктический» у внешнего потребителя с туризмом не ассоциируется. В лучшем случае потенциальная аудитория знает главные бренды территории — Таймыр, Енисей, Норильск, плато Путорана. Вместе с тем часто эти географические объекты в сознании туристов разрознены. Сильными брендами, по мнению разработчиков мастер–плана, должны стать особенности Таймыра. Например, большая анималистическая пятёрка: овцебык, морж, северный олень, белый медведь и снежный баран. Туристы смогут наблюдать диких животных в естественной среде в самых разных частях Таймыра.

Кроме того, территории туркластера «Арктический» — это ландшафты, по которым не ступала нога человека. К нам едут за уникальными видами и отдыхом вдали от людей и бесконечно звонящих телефонов. Путешествия сюда — настоящая экспедиция.

Самые яркие ландшафты Таймыра — конечно, плато Путорана, плато Анабар, кратер Попигай, горы Бырранга и раскинувшаяся по всему полуострову тундра. Среди других магнитов для туристов — природные явления: полярный день, северное сияние, ледоход, миграции оленей и птиц.

Ещё один бренд территории — быт и культура коренных и малочисленных народов Севера. Таймыр — одна из немногих территорий, на которой проживают представители сразу пяти коренных этносов. Познакомиться с особенностью жизни кочевых народов можно в самой Дудинке и посёлках, выросших посреди тундры.

Прежде — подготовка

Эксперт экоцентра «Заповедники» Александр Железняк отметил, что для многих развитие туризма на Таймыре кажется чем–то недостижимым, однако в мировой практике есть множество регионов со схожими климатическими условиями, где всё это уже успешно работает.

Территория — аналог Таймыра — архипелаг Шпицберген. И с 1995 года турпоток в этом направлении вырос более чем в три раза. Цели путешествия на Шпицберген — увидеть хотя бы раз в жизни северное сияние, нетронутую арктическую природу и диких животных в их естественной среде, попробовать активные виды спорта. Всё это турист может получить и на Таймыре.

При этом Александр Железняк подчеркнул, что прежде чем приглашать туристов на «хрупкую» территорию, необходимо подготовить инфраструктуру. Иначе люди могут нанести непоправимый вред природе. А вот подготовленной территории турист не страшен. Если есть соответствующая инфраструктура, природа не пострадает. А если привезти людей в лес, в котором ничего для отдыха и пребывания там людей не предназначено, они его, конечно, вытопчут. И такую ситуацию мы, к сожалению, сегодня можем наблюдать на Байкале.

– Поскольку туризма на Таймыре практически не существовало, мы начинаем с низкой базы, а это всегда — возможность выстрелить, — пояснил эксперт. — И несмотря на то что мы сейчас только на стадии формирования идей, у нас уже появился инвестор, который хочет реализовать проект на озере Лама. Если создать необходимую инфраструктуру, территория сможет принимать большое количество туристов без вреда для природы. Причём не только в летний период, а круглый год, что, в свою очередь, приведёт к появлению новых рабочих мест.

К тому же необходимо не только привлечь путешественников, но и сделать так, чтобы они захотели вернуться, рекомендовали посетить эти места своим родным и знакомым. Но крайне важно, чтобы продвижение территории не опережало темпы создания на ней необходимой инфраструктуры. Мастер–план в том числе описывает, в каких объектах нуждаются территории кластера, чтобы обезопасить природу от антропогенной нагрузки.

Всё ещё будет

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков напомнил, что ещё в 2012 году практически никто не верил в то, что Норильск может стать точкой притяжения для туристов. Так, ещё пять лет назад в сфере туризма было зарегистрировано только два субъекта предпринимательства, сейчас же уже более 60 представителей среднего бизнеса предлагают свои услуги.

– Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, но я уверен, что Норильск — будущий центр арктического туризма. Создание здесь туристических объектов — это развитие городской среды и инфраструктуры, что в свою очередь влияет на качество жизни горожан.