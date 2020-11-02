Зачем устанавливать кодовое слово в ПФР?

Для дистанционной консультации граждане могут обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда по Красноярскому краю по номеру 8-800-600-04-18. Для получения личных данных заявителю необходимо будет назвать кодовое слово, которое является ключом от персональных данных.

Установить кодовое слово гражданин может самостоятельно в личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Настройки. Идентификации личности посредством телефонной связи». Также можно обратиться в клиентскую службу с заявлением об установке кодового слова.

Каким будет этот код, пользователь выбирает сам – это могут буквы, цифры, либо сочетание букв и цифр. Срок действия кода не ограничен.

Специалисты ПФР напоминают, что, помимо секретного кода, необходимо назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС.