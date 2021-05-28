Задержан адвокат, организовавший в 2005 году похищение двух жителей Дудинки

Как сообщает прокуратура Норильска, в 2005 году адвокат, состоявший в региональном реестре адвокатов Красноярского края, представлял интересы игорного бизнеса. С целью передела рынка он поручил четырём норильчанам похитить представителей конкурирующей фирмы. Заказчик предоставил им транспорт и информацию о местонахождении потерпевших, пообещав хорошо заплатить за «работу». 3 февраля 2005 года преступная группа с применением насилия похитила двух жителей Дудинки и отвезла их в Норильск. Долгое время потерпевших держали в гаражах и на съёмных квартирах, выпытывая, где находятся системные платы для игровых автоматов.

Исполнителей привлекли к уголовной ответственности ещё в 2006 году и приговорили к лишению свободы на различные сроки. А сам зачинщик скрылся - только в марте этого года его удалось задержать в Подмосковье. Судить его будут по следующим статьям: ч. 3 ст. 33, пункты «а», «ж», «з»; ч. 2 ст. 126 УК РФ – «Организация похищения человека, совершённого группой лиц по предварительному сговору в отношении двух лиц из корыстных побуждений».

Уголовное дело передано на рассмотрение в Дудинский районный суд.