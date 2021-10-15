Задержанный транспортными полицейскими браконьер предстанет перед судом

65-летний житель Игарки был задержан в июле этого года во время выполнения оперативно-профилактических мероприятий «Река-2021». Его подозревали в незаконном промысле краснокнижных рыб.

Позже правоохранители зафиксировали место, где у браконьера были установлены сети на Енисее, в 120 километрах южнее Игарки. Транспортные полицейские изъяли расставленную в воде 30-метровую сеть, а также принадлежащую рыбаку моторную лодку. Незаконно добытые биоресурсы также были изъяты. По заключению специалистов, мужчина причинил природной среде ущерб, превышающий 160 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ завершено, дело направлено в Туруханский районный суд для принятия решения и вынесения приговора.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.