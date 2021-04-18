Заглянуть в будущее

Многие норильские школьники планируют связать свое будущее с «Норникелем», нацелены на профессиональные успехи и продвижение по карьерной лестнице. Сейчас им предстоит сделать определяющий их судьбу выбор — на кого пойти учиться. И наверняка общение со специалистами компании поможет принять им верное решение.

Норильский дивизион — ключевая производственная площадка дивизионов «Норникеля» — сегодня нуждается в высококлассных технарях с высшим образованием. Обусловлено это новыми инновационными проектами и увеличением объёмов производства.

Как рассказал на недавней встрече со школьниками Олег Исаев, руководитель направления отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля», частичную потребность в кадрах обеспечивают Норильский государственный индустриальный институт, Политехнический колледж, Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. Наиболее востребованными являются профессии горно– металлургического комплекса, сферы IT, а также специалисты, обслуживающие оборудование. «Норникель» оказывает всяческое содействие этим учебным заведениям, выделяет средства на закупку оборудования с тем, чтобы они шли в ногу со временем и могли обеспечить качественную подготовку молодых специалистов.

Особое внимание Олег Исаев уделил корпоративным программам привлечения молодёжи «Студенческие строительные отряды», «Профессиональный старт» и лидерской программе «Первая Арктическая». Первая из них предполагает трудоустройство студентов в летний период, знакомство с предприятиями, коллективами. В дальнейшем ребята могут участвовать в программе «Профессиональный старт». Она действует для студентов старших курсов технических специальностей. На период практики с ними заключаются срочные трудовые договоры, и они становятся полноправными работниками компании. При этом за каждым закрепляется наставник. В дальнейшем тот, кто прошел производственную и преддипломную практику, успешно завершил обучение в вузе, по условиям договора о целевой подготовке трудоустраивается в компанию.

В лидерской программе «Первая Арктическая» могут участвовать как выпускники профильных вузов, так и молодые специалисты с опытом работы до трёх лет. Её цель — поиск перспективных молодых руководителей. После отборочных испытаний участники программы в течение двух с половиной лет изучают бизнес–процессы производственных подразделений и смежных функциональных управлений, получают поддержку наставников из числа топ–менеджеров «Норникеля», а уже по результатам своей работы — оценки, в соответствии с которыми принимается решение о возможном назначении на руководящую позицию.

Как отмечают бывшие участники этой программы, в наше время на первый план выходят коммуникативные навыки, критическое и системное мышление, а также умение ставить всё под сомнение. Именно такие неспециализированные, надпрофессиональные навыки, не связанные с конкретной предметной областью, отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность.

Кроме того, выпускникам школ рекомендуют наряду с основной технической специальностью осваивать смежные профессии и формировать дополнительные компетенции, что способствует повышению конкурентоспособности на рынке труда. И в этом случае помочь может «Фаблаб–Норильск». Используя технические возможности лаборатории, реально реализовать практически любой проект. Кроме того, здесь проводятся курсы по 3D–моделированию, векторной графике, веб–дизайну, машинному обучению, проектированию, а также различные творческие мастер–классы и занятия по программированию микроконтроллеров Arduino.