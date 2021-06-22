Заяви о своей инициативе и улучши жизнь молодых норильчан!

«В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил отразить интересы молодёжи в каждом национальном проекте, - пояснила глава агентства Ксения Разуваева. - Но было бы неправильно самим добавить мероприятия и программы, а уже потом ждать оценки, ведь молодые люди - активные участники позитивных изменений, и их мнение для нас - первостепенно. Важно, чтобы каждый молодой человек мог высказаться на эту тему. Отличная возможность - сделать это в преддверии Дня молодёжи».

Что делать, чтобы заявить о своей идее? Изучить национальные проекты и подумать, какая мера поддержки молодёжи и в какой проект может быть добавлена. Идею можно описать в любом удобном формате - текст, презентация, план-график и прочее. Мнение каждого будет учтено. А авторы лучших предложений примут участие в стратегических сессиях с участием экспертов для разработки комплексных программ поддержки.