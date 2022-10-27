Заявка на успех

Конкурс проводился второй раз фондом целевого капитала «Наш Норильск». В этом году заявки на него подали 12 некоммерческих организаций города. Предложения оценивали приглашённые эксперты и члены попечительского совета фонда. Как отметила директор фонда Анна Макуха, выдвинутые инициативы охватывают широкий спектр социальной сферы - от образования до социальной поддержки. Эксперты, в свою очередь, утверждают, что все заявители отметились перспективными идеями, имеющими хороший потенциал для реализации. Основные критерии оценки проектов - актуальность, инновационность, результативность, долгосрочность и реалистичность.

Всего на реализацию четырех лучших проектов фонд выделит 17,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму — почти 5 миллионов рублей — получит культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого на проект «Мама и малыш». Средства пойдут на создание и обустройство в Талнахе общественного пространства, где будут проходить развивающие занятия для мам с маленькими ребятишками, обучающие курсы для специалистов, уроки школы молодой семьи. По задумке авторов это поможет женщинам, находящимся в декрете, справиться с вынужденной социальной изоляцией, снизить вероятность возникновения послеродовой депрессии, а также подарит молодым мамам возможность для самореализации и личностного развития без отрыва от воспитания ребенка.

Обогатить творческую и профессиональную деятельность норильских хореографических коллективов призван проект «Великолепная пятёрка» общественной организации «Танцуют все». На организацию мастер-классов с участием иногородних хореографов выделено немногим больше трёх миллионов рублей. На развитие творчества, только театрального, нацелен проект «PRO КУКОЛ. От ширмы до плейбека». Он родился в дудинском театре-студии «Белые птицы». Воспитанники детского дома вместе с петербургским художником-постановщиком будут изучать историю кукольного театра - от самых истоков до современных жанров. Это поможет ребятам определиться в профессиональном плане, а среди их зрителей есть надежда найти потенциальных опекунов и приёмных родителей.

В номинации «Кадры Заполярья» победителем стал Заполярный государственный университет им. Н. М.

Федоровского. Проект вуза «Большая разведка. Заполярье» направлен как на повышение качества навыков и уровня квалификации местных кадров, так и на привлечение в регион технологических команд для реализации инновационных проектов, создание в Норильске новых видов бизнеса, решение производственных задач компании «Норникель». Ключевые направления — экология, новые материалы, цифровизация рабочих процессов, передовые производственные технологии, ключевые вызовы развития технологического предпринимательства. На воплощение задуманного ЗГУ получит 4,9 миллиона рублей.

Как подчеркнул соучредитель фонда Александр Рюмин, фонд «Наш Норильск» активно содействует развитию социальной сферы Норильска и Таймыра. К церемонии награждения бывший директор Заполярного филиала «Норникеля» подключился в режиме видеоконференции:

— Дорогие норильчане, мне прежде всего хотелось бы поблагодарить всех участников, а также экспертов, которые, жертвуя своим личным временем, отсмотрели все заявки и составили на их счёт объективное мнение. Огромное всем спасибо. Наша главная цель — менять город к лучшему и повышать качество жизни в нём — выполняется. Я активно слежу за тем, как живёт город, и мне отрадно видеть, что дела идут в гору, Норильск живёт и развивается. Особенно отрадно, что вклад в это вносит и наш фонд. Удачи всем! Успешных проектов на благо северян!

Реализация проектов-победителей начнётся 1 ноября. Однако у остальных участников конкурса ещё есть шанс получить поддержку своих начинаний. Например, подав заявку на участие в программе «Мир новых возможностей», которую реализует «Норникель», или в программах поддержки НКО Агентством развития Норильска. Об этом рассказала соучредитель фонда «Наш Норильск» Светлана Рубашкина:

— Это действительно важная задача — выбрать те проекты, которые могут эффективно содействовать социальному развитию нашей территории. Конечно, не все побеждают - это конкурс, это нормально. Но хочется сказать тем, кто немного уступил лидерам, что у них есть интересные, выполнимые на практике задумки. На встрече с представителями организаций, которые также поддерживают разработку местных соцпроектов, мы договорились о дальнейшем взаимодействии. Я считаю, что залог успешной работы фонда – это, в первую очередь, результат объединения усилий со всеми заинтересованными сторонами, с администрацией города, с Агентством развития Норильска. Именно через объединение каждая институция, занятая улучшением социальной инфраструктуры, получает дополнительную возможность для воплощения в жизнь своих планов.

В числе взятых на заметку - проект детского сада № 3, призванный открыть таланты одарённых детей; инициатива создания общественного пространства для людей с ограниченными возможностями от центра «Ступени» и другие хорошо продуманные разработки.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике:

— Хочу выразить фонду «Наш Норильск» благодарность за организацию конкурса, за то, что к нему удалось привлечь активных и деятельных участников. Всё это пойдёт на благо нашего города. Хочу пожелать авторам проектов всяческих успехов. Ваши идеи - глубокие, интересные. Я убеждена, что они необходимы Норильску, тем более в период реновации.