Заявления на перерасчёт ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет подали 30 тысяч человек в регионе

Напомним, с 1 апреля по указу президента РФ в силу вступили изменения в начислении выплат на детей от трёх до семи лет. Ранее пособие для всех семей устанавливалось в размере половины регионального прожиточного минимума на детей, сейчас же сумма может достигать 50, 75 и 100% от исходной величины.

«С 1 апреля введён более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости, который учитывает не только доходы семьи, но и имеющиеся в собственности граждан недвижимое имущество, автомотосредства, финансовые накопления, а также широкий спектр жизненных ситуаций. Эти меры позволят снизить уровень бедности и повысить качество жизни семей, что является одной из главных целей национального проекта «Демография», — пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Более 80% обратившихся подали заявление на перерасчёт при помощи Единого портала государственных услуг. Это позволило уменьшить массовое скопление людей в многофункциональных центрах и отделениях соцзащиты, что является преимуществом в условиях пандемии COVID-19.

Подать заявление на перерасчёт можно до 31 декабря. На рассмотрение и принятие решений отводится до 30 рабочих дней. Таким образом, граждане, которые уже успели подать заявления, получат первые выплаты в увеличенном размере в мае 2021 года.