Зайцы против валидаторов

Главный городской перевозчик — Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ) сменило название на МУП «Норильский транспорт». По словам советника главы города Алексея Яковлева, перемены касаются не только внешнего, но и внутреннего содержания предприятия:

- Это должен быть качественный, безопасный и новый транспорт с квалифицированными водителями. Для удобства граждан автобусы оснащаются валидаторами, устанавливаются тёплые остановочные павильоны. По поручению главы Норильска запущена беспрецедентная программа по привлечению водителей, которая включает в себя выплату подъёмных и компенсацию расходов на аренду жилья.

Однако пассажиры межрайонных маршрутов встречают изменения без энтузиазма. После установки систем бесконтактной оплаты — валидаторов — они столкнулись с неожиданными трудностями. После того как устройство заменило живого контролёра, в общественном транспорте ввели систему «выход через переднюю дверь». Во время пиковой загрузки после получасовой поездки до конечной остановки пассажиры не могут сразу выйти из переполненной машины на свежий воздух — некоторым из них приходится ждать до 10 минут, пока все оплатят проезд. Водитель стал и кондуктором, и контролёром. А умные валидаторы на задней платформе автобуса пылятся без дела, поскольку многим проще оплатить водителю, чем на выходе открывать мобильное приложение с чеком. Тем более что устройства не считывают соцкарты норильчан льготных категорий. Так, может, рано списывать кондукторов?

Директор «Норильского транспорта» Александр Тетенькин говорит, что профессия неизбежно уйдёт в историю. Сейчас на предприятии открыто 45 вакансий кондукторов, однако привлекать специалистов так активно, как водителей, никто не будет. Предприятие больше заинтересовано в увеличении штата контролёров, которые будут курсировать между маршрутами и проверять билеты. А систему «выход через переднюю дверь» Александр Тетенькин назвал вынужденной мерой, обусловленной низким уровнем культуры пассажиров, а не кадровым голодом.

- Осенью у нас был небольшой эксперимент на 22-м маршруте в Талнах. В отсутствии кондуктора людям никто не напоминал прикладывать карту и доход резко упал. Пассажиры просто перестали платить за проезд. Практика показала, что добросовестных горожан всего 7-10%. Подсчитать это достаточно просто — практически 90% наших автобусов оснащены датчиками учёта пассажиропотока, которые автоматически считают количество людей, вошедших в автобус. Сравниваем этот показатель с выручкой и получаем печальную статистику.

По словам Александра Тетенькина, если бы пассажиры добросовестно оплачивали проезд, дополнительного контроля не потребовалось бы. Он также подчеркнул, что водитель, обилечивая пассажиров на остановках, никоим образом не нарушает должностных инструкций. Более того, он получает прибавку к зарплате за дополнительную нагрузку. В будущем от этой практики, безусловно, будут уходить. Но пока другого реального метода воздействия на любителей бесплатного проезда нет. Надо понимать, что пассажирские перевозки и без того убыточный вид деятельности, нуждающийся в постоянном субсидировании. Для справки: реальная себестоимость провоза одного пассажира варьируется от 120 до 150 рублей за поездку. Александру Тетенькину непонятна концепция, согласно которой в общественном сознании муниципальный перевозчик приравнивается к бесплатному.

- Я изучаю каждую жалобу. Бывает, что деньги списываются дважды или карта попадает в стоп–лист и больше пассажир не может произвести ею оплату. По этим вопросам нужно обращаться в банк. Приятно отметить, что число жалоб на малое количество машин на линии заметно снижается. Благодаря принятой Дмитрием Карасевым программе привлечения водителей число вакантных должностей снизилось со 106 до 87. В дальнейшем мы будем только улучшать качество пассажирских перевозок в Норильске, — рассказал Александр Тетенькин.

Например, сейчас активно идёт работа по интеграции соцкарт в систему бесконтрольной оплаты. Сейчас, для того чтобы оплатить проезд социальным проездным, нужно пользоваться отдельным терминалом. В скором будущем на территории Красноярского края появится карта вроде московской «Тройки» или питерского «Подорожника» — некий электронный кошелёк, на который можно будет зачислить льготные поездки и деньги.

Хотите с комфортом пользоваться услугами пассажирского транспорта? Начните с себя — не забывайте своевременно без напоминания оплачивать проезд.