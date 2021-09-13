Закончился приём заявок на участие в конкурсе «Вкусы России»

«В прошлом году в конкурсе от Красноярского края участвовали четыре гастрономических бренда, в этом году их стало вдвое больше. Региональным производителям есть чем удивить профессиональное сообщество. Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края. Конкуренция большая, однако мы рассчитываем на достойное участие и успех», - рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли.

Заявленные на конкурс региональные продукты - призёры и победители конкурсов «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также различных международных смотров.

В этом году на участие было подано более 700 заявок из 84 регионов страны. С 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф состоится народное голосование. Все желающие смогут поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса определят финалистов в восьми номинациях.