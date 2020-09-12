​На Таймыре в этностойбище общины «Тыяха» сегодня закончился туристический сезон

Нынешнее лето стало первым после длительного перерыва в посещении Таймыра туристами на пароходе. В этом году специально предназначенный для подобных круизных путешествий «Максим Горький» стал возить в низовья Енисея гостей из самых разных уголков страны.

В этот визит на берег у стойбища «Тыяха» высадились около 30 туристов. Уже по дороге от берега к чуму, хозяева рассказали гостям о растительности, ягодах и грибах тундры, традициях своего народа и других аборигенов Таймыра. На вопросы любопытных туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России не переставая отвечали Тамара Яроцкая, Елена Евай, Сергей Сизоненко, Кристина Яроцкая - гости засыпали хозяев вопросами на самые разные бытовые и житейские темы. Но гвоздём программы стало знакомство со стадом северного оленя, которое специально подогнал из тундры Павел Яроцкий.

Олени под управлением пастуха и оленегонных лаек кружили вокруг стойбища на радость гостям, приводя в восторг людей с «большой земли». Туристы имели возможность приобрести сувениры из бивня мамонта, оленьего рога, бубны, шкур северных животных, национальные наряды аборигенов, в которых можно было просто сфотографироваться. После некоторых ритуальных обрядов гости в финале по традиции встали в хоровод и вместе с хозяевами исполнили национальный танец «Хэйро».

По словам представителей туристической компании, доставившей гостей на Таймыр, встреча на берегу в настоящем стойбище да ещё с оленями в естественных природных условиях является как раз той самой жемчужиной программы, ради которой люди и едут за Полярный круг. В следующий сезон визиты на Таймыр обязательно продолжатся.