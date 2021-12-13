Законопроект о QR-кодах на транспорте отправили на доработку

Как сообщает РБК, о переносе рассмотрения этого законопроекта рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев: «Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом».

Напомним, законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предполагал, что на железнодорожном и авиатранспорте пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Госдума планировала рассмотреть и обсудить документ, внесенный в нижнюю палату в ноябре, 16 декабря.