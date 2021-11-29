Законы о QR-кодах могут принять до 1 февраля 2022 года

Согласно поправкам, вносимым в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня 2022 года все совершеннолетние граждане при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесённом ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период — в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест, пишут «Ведомости».

Точный перечень мест, где потребуется QR-код или справка, определят губернаторы. Внесённые правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 года для покупки билетов на самолёты и поезда дальнего следования.

По словам собеседника «Ведомостей», в комитете по охране здоровья, который выступает соисполнителем по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, второе и третье чтения могут пройти в следующем году, поскольку они находятся на стадии обсуждения. «Законы резонансные, все понимают, что они нужны», — подчеркнул источник. Но, как отметил он, требуется время, чтобы «убедить в этом людей».

При этом секретарь Общественной палаты Лидия Михеева отмечала ранее, что палата предлагает некоторые нормы смягчить. Например, разрешить людям покупать билеты на поезд или самолёт без QR-кодов в связи с трагическими событиями или другими экстренными ситуациями, а также включить больницы в перечень мест, посещение которых не потребует предъявления QR-кода. При этом в Общественной палате нет единства мнений о том, нужна ли «амнистия» для непривитых россиян, ранее нелегально купивших сертификаты о вакцинации, отметила Михеева.