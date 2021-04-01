Закрытие по погоде трассы Норильск — Алыкель горожане могут переждать в ГЦК и КДЦ «Юбилейный»

Весна в Норильске — традиционно сезон ветров, не исключено и закрытие дорог по метеоусловиям, напомнили в управлении городского хозяйства администрации Норильска. Информация об этом можно получит на официальном сайте года, по справке-автомат 400-700, а также в приложении 112, которое можно скачать на все мобильные платформы. В нём дублируются и все данные об организации движения автобусов.

– При ухудшении погоды и закрытии дороги для транспорта категории B начинает работу городской штаб «Шторм». Хочу обратить внимание жителей, что специалисты постоянно контролируют изменения погоды, фактическое состояние трассы и открывают её при первой возможности. Если дорога остаётся закрытой, значит, она ещё представляет опасность, — отметил Павел Пискунов, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска.

На время вынужденной задержки горожане могут разместиться в Центральном районе — в ГЦК, в Кайеркане — в «Юбилейном». Вместимость учреждений большая, жалоб на нехватку мест не бывало, говорят в самих учреждениях.

Сергей Глазков, директор Городского центра культуры, поясняет, что его учреждение до пандемии готово было принять 600 человек, сегодня с учётом ограничений в 75% — 450:

— Этого более чем достаточно, по факту приезжают около сотни людей. Как только мы получаем сигнал от штаба «Шторм» — в течение получаса подготавливаем ряд помещений для размещения людей. Используется большой, малый и выставочный залы ГЦК. В качестве места приёма пищи выделяется помещение для мастер-классов на первом этаже. Если пришлось задержаться на ночь, у нас есть несколько гримёрок, которые предоставляются в первую очередь семьям с детьми. Мы также организуем аудио- и видеотрансляции мероприятий ГЦК для досуга пришедших к нам жителей.

В УГХ напоминают, что доставка до ГЦК и обратно организована специально подаваемыми автобусами, и уверяют, что не стоит отказываться ехать, ожидая открытия дороги, особенно если речь идёт о вечерних часах, ведь автовокзал на ночь закрывается.

– Если дорогу откроют, люди, ночующие в ГЦК, будут доставлены автобусом к колонне. Город гарантирует, что увезёт их, так что нет смысла ждать на автовокзале, боясь пропустить транспорт, — рассказывает Павел Пискунов.

Напомним, при формировании колонны приоритет отдаётся пассажирам, направляющимся в Алыкель (если аэропорт работает), так что в первую очередь организуются дополнительные маршруты № 33. Количество автобусов зависит от численности прибывающих и улетающих пассажиров (из расчёта — 50 человек на машину). Колонна, следующая из Центрального района в Кайеркан и обратно, едет напрямую, без заезда на НМЗ. Персонал завода доставляется отдельно — транспортом Заполярного филиала.