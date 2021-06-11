Роман Красовский ответил на вопросы горожан в прямом эфире «Север online»

На площадке «Север online» в Instagram Роман Красовский, заместитель главы Норильска по территориальному развитию, в прямом эфире в течение часа отвечал на вопросы жителей Талнаха, Кайеркана, а также посёлка Снежногорск, где накануне он побывал с главой города Дмитрием Карасевым. Заместителю градоначальника были заданы вопросы, поступившие в директ и на электронную почту указанного аккаунта в преддверии прямого эфира. Помимо этого, вопросы от горожан поступали в режиме реального времени в ходе трансляции.

Большая часть вопросов традиционно касалась благоустройства, ремонта автодорог, пассажирских перевозок по межрайонным маршрутам, обращения с безнадзорными животными, качества водоснабжения и других злободневных тем.

Жители Талнаха интересовались состоянием дел на полигоне отходов, который тлел с лета прошлого года. Как пояснил Роман Красовский, сейчас ситуация в значительной мере стабилизирована – больше 70% свалки потушено, жалобы от талнахцев не поступают с апреля. Отвечая на вопрос жителей рудной столицы о том, коснётся ли реновация Талнаха, замглавы рассказал, что в районе помимо возведения нового здания поликлиники будет вестись малоэтажное строительство на ростверках снесённых зданий: запланировано возведение семи трёхэтажных домов.

Больше всего вопросов поступило от жителей Кайеркана. Они сетовали на недостаточное количество межрайонных автобусов в часы пик, нехватку медицинских работников в лечебных учреждениях, плохое состояние автодороги до Центрального района, низкое качество горячего водоснабжения. Также кайерканцы традиционно считают себя «обделёнными» в части летних работ по благоустройству: «В этом году Кайеркан отмечает 65-летний юбилей, нам многое обещали в прошлом году – озвучили целую концепцию по оформлению зданий, иллюминации и благоустройству. По факту получается, что в этом году только четыре фасада отремонтируют», - пожаловался один из пользователей.

Как заверил Роман Красовский, в юбилейный для района год благоустройство Кайеркана не ограничится ремонтом фасадов домов. Кроме этого, будет заасфальтировано пять дворов, завершён ремонт фасадов, которые не успели доделать в прошлом году, установлена цветодинамическая подсветка железнодорожного моста и въездной знак.

В общей сложности в ходе прямого эфира Роману Красовскому было задано более 25 вопросов. Запись эфира в ближайшее время можно будет посмотреть на площадке «Север online».

«Север online» - городской паблик в социальных сетях, который помогает жителям Норильска напрямую задать вопросы представителям власти и депутатам. Каждый пользователь интернета может с помощью данной площадки обратиться к чиновникам или представителям депутатского корпуса в Instagram, ВКонтакте, «Одноклассниках» или на Facebook.

На вопросы горожан в пабликах «Север online» уже отвечали сенатор Российской Федерации Валерий Семенов, спикер Заксобрания края Дмитрий Свиридов, депутат краевого Заксобрания Людмила Магомедова, председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков и представители городской администрации. Задать свои вопросы представителям власти и увидеть ответы на них вы можете на площадках: https://instagram.com/sever.online_, https://vk.com/sever_online_npr, https://ok.ru/group/67121003692071, https://vk.com/sever_online_npr, https://www.facebook.com/103337931936484.