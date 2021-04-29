Заместитель краевого министра здравоохранения ответит на вопросы норильчан

Завтра, 30 апреля, с 15.00 до 17.00 состоится личный приём граждан. Александр Украинцев ответит на вопросы горожан по части здравоохранения.

Мероприятие состоится в общественной приемной губернатора Красноярского края, по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж.

Приём граждан ведётся только по предварительной записи и при наличии документа удостоверяющего личность.

Записаться на приём можно по телефонам: 8 (391) 229-15-10; 8 (391) 229-15-12.