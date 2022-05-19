Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан
Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан
Приём будет проходить 24 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.
Александр Украинцев ответит на вопросы норильчан, касающиеся сферы здравоохранения. Выездное мероприятие пройдёт в общественной приемной губернатора Красноярского края. Необходима предварительная запись по телефону 8 (3919) 46-90-90. При личном приёме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.