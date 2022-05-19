МАУ ИЦ «Норильские новости»

Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан

Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан

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Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан

Приём будет проходить 24 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.

Заместитель краевого министра здравоохранения проведёт в Норильске личный приём граждан

Александр Украинцев ответит на вопросы норильчан, касающиеся сферы здравоохранения. Выездное мероприятие пройдёт в общественной приемной губернатора Красноярского края. Необходима предварительная запись по телефону 8 (3919) 46-90-90. При личном приёме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Фото Владимир Макушкин
19 мая в 14:00 280
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