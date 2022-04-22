Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма
Данный вопрос обсудили на заседании наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Дмитрий Чернышенко доложил Президенту Владимиру Путину о реализации программы «Больше, чем путешествие», стартовавшей осенью прошлого года. Её участниками стали победители и призёры конкурсов АНО «Россия — страна возможностей».
«В прошлом году правительство выделило на реализацию программы 2 млрд рублей. АНО «Россия — страна возможностей» отобрала более 50 тысяч ребят, которых поощрила бесплатными туристическими поездками. Если Владимир Владимирович Путин поручит расширить программу, то с удовольствием проработаем этот вопрос», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Каждый продукт программы «Больше, чем путешествие» состоит из двух блоков: «Туристская программа» и «Полезная программа». Первый — включает в себя качественные и востребованные экскурсионные программы. Второй — направлен на приобретение новых знаний и навыков, развитие компетенций участников.
В текущем году на данную программу также предусмотрено финансирование в объёме 2 млрд рублей.
Участники будут поощряться туристическими поездками следующей стоимости:
– «Авторская поездка» — до 200 тыс. рублей;
– «Многодневная поездка категории 1» — до 100 тыс. рублей;
– «Многодневная поездка категории 2» — до 36 тыс. рублей;
– «Поездка выходного дня» — до 10 тыс. рублей.