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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма

Данный вопрос обсудили на заседании наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма

Дмитрий Чернышенко доложил Президенту Владимиру Путину о реализации программы «Больше, чем путешествие», стартовавшей осенью прошлого года. Её участниками стали победители и призёры конкурсов АНО «Россия — страна возможностей».

«В прошлом году правительство выделило на реализацию программы 2 млрд рублей. АНО «Россия — страна возможностей» отобрала более 50 тысяч ребят, которых поощрила бесплатными туристическими поездками. Если Владимир Владимирович Путин поручит расширить программу, то с удовольствием проработаем этот вопрос», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Каждый продукт программы «Больше, чем путешествие» состоит из двух блоков: «Туристская программа» и «Полезная программа». Первый — включает в себя качественные и востребованные экскурсионные программы. Второй — направлен на приобретение новых знаний и навыков, развитие компетенций участников.

В текущем году на данную программу также предусмотрено финансирование в объёме 2 млрд рублей.

Участники будут поощряться туристическими поездками следующей стоимости:

– «Авторская поездка» — до 200 тыс. рублей;

– «Многодневная поездка категории 1» — до 100 тыс. рублей;

– «Многодневная поездка категории 2» — до 36 тыс. рублей;

– «Поездка выходного дня» — до 10 тыс. рублей.

Фото из открытых источников
22 апреля в 11:25 570
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