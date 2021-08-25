Заместителем главы Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства назначен Дмитрий Бусов

Дмитрий Анатольевич Бусов в 1996 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств», в 2002-м - Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности инженера-программиста центра довузовской подготовки ПГПУ имени В. Г. Белинского.

С апреля 2005 по март 2006 года осуществлял трудовую деятельность в СГУ «Фонд имущества Пензенской области» на должности главного специалиста отдела продаж.

В марте 2006-го принят на должность главного специалиста министерства государственного имущества Пензенской области, в мае 2007 года переведён на должность начальника отдела по проведению аукционов и конкурсов. В марте 2011-го назначен на должность заместителя министра - начальника отдела по проведению аукционов и конкурсов министерства государственного имущества Пензенской области, в феврале 2012-го - заместителя начальника департамента - начальника отдела по проведению аукционов и конкурсов департамента государственного имущества Пензенской области, в которой работал до марта 2021 года.

Порученный Дмитрию Бусову блок - достаточно объёмный и включает в себя несколько управлений. «В их числе управление градостроительства и все вопросы, связанные с землепользованием и генеральным планом. Реализация комплексного плана социально-экономического развития также относится к работе, которую нам предстоит выполнять. Под ваш контроль переходит и управление имущества: задачи, касающиеся муниципального имущества и поступления соответствующих арендных платежей в казну. Нужно будет потрудиться, изучить, что было сделано до вас и планово выстроить работу на перспективу. Также в блок входит управление жилищного фонда. К нему относится имущество, которое на сегодняшний день насчитывает 880 жилых домов. Это и пустующие помещения, и подлежащие ремонту, социальный, служебный, коммерческий наём. Одним словом, все вопросы, которые находятся в ведении жилищного фонда.

Нельзя забывать и об управлении потребительского рынка и услуг. Необходимо чёткое, плотное взаимодействие с малым, средним и крупным бизнесом. В условиях пандемии следует уделять этому направлению особое внимание. Где-то предстоит заново запустить работу, где-то поддержать её на том уровне, который был установлен ранее», - отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Он также добавил, что власти города в первую очередь работают для норильчан. Потому важно держать под контролем вопросы записи на приём, очерёдность и прочие моменты. Всё должно идти согласно регламенту, однако если что-то можно ускорить, то это необходимо сделать.

Дмитрий Бусов в свою очередь поблагодарил Дмитрия Карасева за оказанное доверие и выразил готовность приступить к своим обязанностям: «Я приложу все усилия для решения задач, поставленных перед нами правительством РФ, краевым правительством и самими норильчанами. Сделаю всё возможное».