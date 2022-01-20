МАУ ИЦ «Норильские новости»

Замминистра краевого здравоохранения ответит на вопросы норильчан

Замминистра краевого здравоохранения ответит на вопросы норильчан

Главная / Новости / Общество

Замминистра краевого здравоохранения ответит на вопросы норильчан

Замминистра краевого здравоохранения ответит на вопросы норильчан

2 февраля с 16.00 до 18.00 в общественной приёмной по адресу: Ленинский проспект, 21, Александр Украинцев ответит на вопросы норильчан, касающиеся медицинской сферы.

Приём будет проходить строго по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность. Записаться можно по телефону 46-90-90.

Фото Владимир Макушкин
20 января в 09:35 460
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также