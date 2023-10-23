Замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края осмотрел объекты реновации Норильска

Первым делом краевая делегация осмотрела объекты коллекторного хозяйства на ул. Московской на участке от Ленинского пр. до ул. Мира, Лауреатов, 29 и 83, Павлова, 23, где в настоящее время ведутся капитальные ремонты, а также многоквартирные дома на ул. Ленинградской, 15, 17, и Ленинском проспекте, 47.

После осмотра в городской администрации прошло рабочее совещание при главе города, в котором приняли участие представители краевого министерства, городской администрации, ФБУ «Росстройконтроль», компании «Норникель», НТЭК, управляющих компаний и подрядных организаций. На нём детально обсуждалось текущее состояние работ по капремонтам жилых домов и объектам коллекторного хозяйства, финансируемых за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

«По нескольким объектам коллекторного хозяйства у нас есть вопросы в части сроков выполнения работ. Эти адреса взяты на особый контроль. Подрядчикам предстоит ускориться и в ближайшие дни устранить все замечания, в том числе подготовить итоговую документацию», — сказал Евгений Гаврилов.

Также в рамках совещания управляющие компании рассказали о подготовке к работам на шести объектах: ул. Богдана Хмельницкого, 21, Ленинском проспекте, 37, 43 и 48, ул. Бауманской, 34, и ул. Космонавтов, 21. Здесь предстоит провести изыскательские работы, подготовить в срок всю необходимую проектно-сметную документацию и т. д. Работы начнутся в 2024 году.

«Мы сегодня заслушали доклады участников процесса, определились со сроками по всем этапам работ. Впереди у нас начнётся реализация крупных проектов за счёт средств в том числе федерального бюджета. Они требуют основательной проработки и тщательного планирования уже сейчас», — отметил в своём Telegram-канале Дмитрий Карасев.

Подводя итоги рабочего визита и совещания, Евгений Гаврилов подчеркнул, что краевое министерство оказывает и продолжит оказывать городу всю необходимую поддержку, чтобы эти сложные проекты были реализованы в срок.