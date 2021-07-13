Замминистра здравоохранения края проведёт личный приём граждан в Норильске

Александр Украинцев ответит на вопросы норильчан 19 июля с 16.30 до 18.00. Мероприятие пройдёт в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж.

Приём будет вестись только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Запись по телефону: 8 (3919) 46-90-90.