МАУ ИЦ «Норильские новости»

Замминистра здравоохранения края проведёт личный приём граждан в Норильске

Замминистра здравоохранения края проведёт личный приём граждан в Норильске

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Замминистра здравоохранения края проведёт личный приём граждан в Норильске

Замминистра здравоохранения края проведёт личный приём граждан в Норильске

Александр Украинцев ответит на вопросы норильчан 19 июля с 16.30 до 18.00. Мероприятие пройдёт в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж.

Приём будет вестись только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Запись по телефону: 8 (3919) 46-90-90.

Фото Владимир Макушкин
13 июля в 15:34 490
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